Вчера, 24 июня, в Харькове на мини-футбольном поле на территории ОСК "Металлист" умер 25-летний футболист-аматор из Ирака. В двух бригадах скорой помощи, которые приехали на вызов, не было рабочего дефибриллятора.

"Парню стало плохо с сердцем. Молодому парню, иностранцу. Он потерял сознание. Вызвали скорую помощь. Приехала 203-я бригада, 2-я подстанция. Дефибриллятора в скорой не оказалось. Парень без сознания. Затем, через 20 минут, приехала 101-я бригада скорой, 1-я подстанция. Бросились реанимировать. Дефибриллятор тоже не работает", – рассказал о ситуации меценат Юрий Сапронов на своей странице в Facebook.

Он заявил, что 25-летнего мужчину на протяжении 40 минут пытались откачать вручную, но спасти его жизнь не удалось.

"40 минут "качали" вручную. 25-летний молодой человек из Ирака умер... В 22:45 констатировали смерть. Не от коронавируса. От нашей безалаберности, отсутствия у врачей элементарного обязательного оборудования и лекарств для оказания медицинской помощи", – написал Сапронов.

Не работали дефибрилляторы: футболист-аматор из Ирака умер во время матча в Харькове Facebook Юрия Сапронова

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