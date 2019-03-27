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Не пять, а два: росСМИ указало на важную деталь в скандале с Мораесом

7.1тЧитать материал на украинском

Федерация футбола Украины и национальная команда страны не будет наказана за участие в стартовых матчах отбора к чемпионату Европы 2020 года натурализованного бразильца Жуниора Мораеса.

Такими данными располагает российское издание "Спорт-Экспресс". По информации ведущей спортивной газеты РФ, в отношении Мораеса применяется не та статья устава Международной федерации футбола (ФИФА), о которой говорилось ранее. К нападающему "Шахтера" был применен пункт, согласно которому для смены спортивного гражданства ему необходимо было проживать в Украине не пять лет непрерывно, а всего два.

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Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

Федерация футбола Люксембурга

Причиной тому послужил тот факт, что Жуниор не был заигран ни за одну из бразильских сборных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бразильский форвард Жуниор Мораес получил паспорт гражданина Украины 18 марта, а уже через четыре дня дебютировал за сборную в матче отбора Евро-2020 с Португалией.

  • В поединке против Люксембурга форвард "Шахтера" впервые вышел в основном составе "сине-желтых".

  • После игры, которая завершилась драматичной победой украинцев на последних секундах, люксембуржцы опротестовали результат из-за участия Мораеса.

  • При этом Федерация футбола Украины категорически отвергла любые обвинения в нарушении процедуры натурализации футболиста.

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Читайте все новости по теме "Скандал с Мораесом" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандал с Мораесом
Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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