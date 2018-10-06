МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Не простили: Роналду наехал на "Реал" из-за скандала с изнасилованием

2.2тЧитать материал на украинском

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду подозревает свой бывший клуб мадридский "Реал" в причастности к секс-скандалу. Звезда итальянского клуба обвиняется в изнасиловании 34-летней модели Кетрин Майорги.

Роналду уверен, что руководство "сливочных" не смогло простить ему отказа в продлении контракта. Португальский форвард просил у "Реала" повышение зарплаты, однако, не получив желаемого, летом перешел в туринский клуб. Кроме того, нападающий "Ювентуса" считает президента "сливочных" Флорентино Переса виновником своего удаления в матче против "Валенсии" в первом матче группового раунда Лиги чемпионов, сообщает Football Italia.

Флорентино Перес и Криштиану Роналду

Флорентино Перес и Криштиану Роналду

SkySport

Новости
СМИ раскопали неожиданные факты семейной жизни Криштиану Роналду

Напомним, что из-за скандала з изнасилованием "Ювентус" понес финансовые потери, а сам Роналду может лишиться миллионных контрактов с Nike и EASport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду исключили из сборной Португалии из-за скандала с изнасилованием.

Персона
Криштиану Роналду
Объект
Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
3
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кихот Дон
Кихот Дон
вот это наехали на петушку , ему нравится когда его ебут и заебуют. где делся его муж боец без правил? че не защищает?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги