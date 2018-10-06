Не простили: Роналду наехал на "Реал" из-за скандала с изнасилованием

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду подозревает свой бывший клуб мадридский "Реал" в причастности к секс-скандалу. Звезда итальянского клуба обвиняется в изнасиловании 34-летней модели Кетрин Майорги.

Роналду уверен, что руководство "сливочных" не смогло простить ему отказа в продлении контракта. Португальский форвард просил у "Реала" повышение зарплаты, однако, не получив желаемого, летом перешел в туринский клуб. Кроме того, нападающий "Ювентуса" считает президента "сливочных" Флорентино Переса виновником своего удаления в матче против "Валенсии" в первом матче группового раунда Лиги чемпионов, сообщает Football Italia.

Флорентино Перес и Криштиану Роналду SkySport

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Напомним, что из-за скандала з изнасилованием "Ювентус" понес финансовые потери, а сам Роналду может лишиться миллионных контрактов с Nike и EASport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду исключили из сборной Португалии из-за скандала с изнасилованием.