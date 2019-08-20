"Не продадим": Суркис рассказал, на кого рассчитывает в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал фамилии футболистов киевского клуба, с которым не готов расстаться.

Игорь Суркис

"Команда и в прошлом сезоне была укомплектована, но было огромное количество травм. Сейчас все хорошо. Соль, Беседин, Родригеша взяли. Три нападающих. Супрягу и Русина отдали в аренду. Русин забивает, дай бог, чтобы он вернулся забивным нападающим в "Динамо", как и Супряга. Потому что на них всех мы рассчитываем. Мы не рассматриваем предложения продажи. По Булеце также", - цитирует Суркиса FootbalHub.

Усилять состав не планируется.

"Говорить, что на некоторые позиции можно было бы более качественных игроков пригласить... Возможно. Есть игроки классом выше, чем в "Динамо". Но сегодня те игроки, которые есть, их квалификация, мне казалось, позволяла пройти такую команду, как "Брюгге", – подытожил Суркис.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Игорь Суркис потребовал от нового тренера команды Алексея Михайличенко с первых матчей улучшить результаты команды.

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