"Не позволю отрастить яйца": 9 огненных угроз Джошуа и Руиса перед реваншем

Первый бой между Энтони Джошуа и Энди Руисом-младшим так и остался бы "одним из", если бы не сенсационная победа мексиканца. Но теперь их реванш стал самым ожидаемым матчем уходящего года.

После первого боя прошло совсем немного, и представители боксеров уже начали вести "арт. подготовку" для организации реванша. Понятно, что дело стояло только за Руисом, который в итоге не стал отказываться еще больше доказать свою силу и подзаработать прилично деньжат (бой состоится в Саудовской Аравии с шальными гонорарами самих боксеров). В итоге поединок обрел такую раскрутку, что дотягивает уже до лучших боев последних годов. Ну и сами оппоненты не жалеют друг друга!

OBOZREVATEL полностью нырнул в атмосферу накануне реванша Джошуа – Руис и отыскал самую традиционную "жесть", которая уже сделала это противостояние огненным.

Уверен, в реванше тоже будет досрочный исход. Это очень важный бой. И нет, он не пройдет всю 12-раундовую дистанцию

Если Руис все долгие месяцы перед боем держался с более-менее холодной головой и больше уделял внимания тренировкам, нежели разговорам, у Джошуа словесный поток был сравни Ниагарскому водопаду. И уже давным-давно британец пообещал, что и второй бой (как и первый в 4 раунда) не затянется на полную (только теперь быстро побьют не его, а он).

Энтони Джошуа

"Уверен, в реванше тоже будет досрочный исход. А болельщикам нравится кровище, нравятся нокауты! Все в руках Юожьих. А в себе я уверен. Чувствую сердцем, что возьму реванш. Хочу передать привет всем моим спарринг-партнерам. Спасибо, чуваки! В субботу мы ярко зажжем. Это очень важный бой. И нет, он не пройдет всю 12-раундовую дистанцию", - цитирует Джошуа vringe.com.

Когда я побью его, хочу, чтобы все преклонили передо мной колено и сказали, что я великий

Дальше – больше. Мания величия налицо у Энтони, или просто эмоции?

Энди Руис и Энтони Джошуа на взвешивании перед боем

"Я буду драться с сильнейшим на данный момент боксером в мире. Я побью Руиса и покажу, насколько я велик. Люди думают, что Руис – великолепный боксер. Когда я побью его, хочу, чтобы все преклонили передо мной колено и сказали, что я великий. Вы сами видели меня на ринге. Я не напоминал Кинг-Конга, правда? У меня не было подобного настроя. Безусловно, я буду драться против соперника с самыми быстрыми руками. Руис – лучший боец в супертяжелом весе. Когда я побью его, хочу, чтобы все преклонились передо мной", – заявил экс-чемпион в интервью Sky Sport.

Конечно, перед началом я пожму руку Руису. Но, как только прозвучит стартовый гонг, я снесу ему голову

Само собой, когда ты мега-сенсационно оконфузился уже в 4 раунде, желание "снести голову" в реванше зашкаливает. Но получится ли? Особенно когда Джошуа ходит на грани раздражения перед воспоминаниями за первый бой.

Несмотря на смачные попадания, Энтони Джошуа не смог нокаутировать Энди Руиса в первом бою

"Соскучился по своим поясам. Давно их уже не держал в руках. Конечно, перед началом я пожму руку Руису, но, как только прозвучит стартовый гонг, я снесу ему голову. Думаю, болельщики должны высказывать к бойцам больше уважения. Я одержу победу в реванше и выйду на этот новый уровень. А теперь пошли все на*ер! Да, я проиграл, но одно поражение не делает меня лузером. Одно поражение не лишает гепарда пятен на его шкуре. Я пришел в бокс, чтобы драться и стать чемпионов мира. Я всегда говорил, что пояс не должен определять статус человека", — цитирует Энтони Sky Sports.

Уверен, предстоящий бой – не последнее наше противостояние

Вот так вот – еще задолго до боя Джошуа обмолвился о возможном третьем бое между ним и Руисом. С чего бы? Хотя если Энтони проиграет и сейчас, то вряд ли Руис согласится уже на реванш-2.

Энди Руис против Энтони Джошуа на дуэли взглядов

"Руис долгие месяцы не покидает моей головы. Если он реально полностью предан боксу, то, уверен, предстоящий бой – не последнее наше противостояние. Думаю, будет и третий поединок. Почему так? Ну хотя бы по той причине, что у нас получаются отличные бои", – считает Джошуа.

Если Энтони победит, я не знаю, что он будет делать. Он вообще может завершить карьеру

Параллельно с Джошуа в комментариях и интервью добротно "насыпал" и всемирно известный промоутер Эдди Хирн, опекающий дела Энтони. Но Хирн не разменивается мелочами, и однажды решил "зайти с козырей".

Эдди Хирн

"Энтони никогда не примет легкий поединок. Я не знаю, что будет в будущем, если он победит, но знаю, что случится, если проиграет. Он будет продолжать улучшаться. У него будет 24 боя и поражения от одного бойца. Но если победит, я не знаю, что он будет делать. Он вообще может завершить карьеру", – приводит слова Хирна vringe.com.

Мы не хотели, чтобы он стонал

Эдди Хирну то вряд ли стоит жаловаться, что бой пройдет в Саудовской Аравии, а не в Великобритании (уж саудовцы отстегнули таких денег, что даже миллионер Хирн нечасто видит подобные суммы). Но сплести место боя и Руиса, наверное, было необходимо.

Энди Руис

"Он точно хочет больше денег, но, к несчастью, он уже подписал контракт. Я думаю, он рад, что реванш пройдет в Саудовской Аравии, а не в Британии. У него были беспокойства по этому поводу, а мы не хотели, чтобы он стонал. Мы не хотим, чтобы у людей было такое чувство, что мы привозим бойцов в Британию лишь для их избиения", - отметил Хирн в интервью Matchroom Boxing.

Мы все рискуем своими жизнями, чтобы обеспечить безбедное будущее тем, кого любим

Как говорилось выше, Руис уделял внимания разговорам несколько меньше Джошуа и подошел к бою с более глобальными мыслями. Хотя о чем ему было "дергаться", в статусе чемпиона хевивейта с несколькими поясами на руках?

Энди Руис не изменяет своему классическому образу мексиканца

"Психологическое преимущество? Возможно, у меня действительно оно есть. Но я не хочу допустить недооценки. Я уважаю всех бойцов, которые выходят в ринг. Мы все рискуем своими жизнями, чтобы обеспечить безбедное будущее тем, кого любим. Поэтому я просто ожидаю, что в субботу у нас получится отличный бой. Не люблю обещать нокауты или что-то такое. Если появится возможность победить досрочно, то я ею воспользуюсь", – цитирует Энди vringe.com.

Я не могу позволить, чтобы он отрастил себе яйца во время боя. Я вынужден завершить карьеру Энтони Джошуа

Впрочем, есть своя особая мечта на этот бой и у Энди. Опять же – очень глобальные мысли. В отличие от Хирна, Руис считает, что Джошуа уже может готовиться к окончанию карьеры.

В июне Энди Руису хватило 4 раунда, чтобы уложить Энтони Джошуа

"Любители бокса увидят навалом фейерверков. Если он отправит меня в нокдаун – я поднимусь и отправлю его туда же. Да, он попытается настроиться под меня, но не уверен, что этот чувак захочет помахаться. Но я бы был рад, чтобы он пошел на такое. Ведь я более умелый как боксер. Однако не буду его недооценивать и уважаю его и всех бойцов, которые рискуют жизнями в ринге. Но я не могу позволить, чтобы он отрастил себе яйца во время боя. Я вынужден завершить карьеру Энтони Джошуа. Ведь если я этого не сделаю, он попытается завершить мою карьеру".

Если Джошуа захочет подраться, мне это только на руку. Я люблю драку

Кто ожидает яркого бокса от реванша Джошуа и Руиса, тому, по мнению Энди, не стоит питать особых надежд. Однако если британец таки захочет показать яркий бокс, мексиканец будет только рад.

Сможет ли Энди Руис снова преподнести сюрприз Энтони Джошуа?

"Даже не собираюсь что-то в себе менять – продолжу свой путь с улыбкой на лице. В отличие от Джошуа я не чувствую никакого давления. Ожидаю, что в реванше Джошуа будет боксировать иначе: через джеб и с дальней дистанции. Но если он захочет подраться, мне это только на руку. Я люблю драку. Просто такой типаж бойца. План на бой – работа по корпусу, прессинг. Необходимо сломить его. Прежде всего психологически".

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