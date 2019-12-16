"Не потому, что нацист": Зозуля жестко ответил на оскорбления фанатов в Испании

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля с иронией прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны фанатов соперника в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано".
Роман Зозуля
desporter.com.ua
"Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. А потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо", – сказал Зозуля, чьи слова цитирует Carrusel Deportivo.
Как сообщал OBOZREVATEL:
матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.
испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно оскорблений в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули со стороны фанатов "Райо Вальекано".
конфликт тянется еще с 2017 года, когда болельщики "Райо" выступили против присутствия Зозули в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку украинской армии в конфликте на востоке страны.
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