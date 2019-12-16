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16 декабря • обновлено в 14:13
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"Не потому, что нацист": Зозуля жестко ответил на оскорбления фанатов в Испании

1.3т
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Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля с иронией прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны фанатов соперника в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано".

Роман Зозуля

Роман Зозуля

desporter.com.ua

"Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. А потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо", – сказал Зозуля, чьи слова цитирует Carrusel Deportivo.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Теги
Альбасете Райо Вальекано
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иловайский юрий
иловайский юрий
молодец....теперь тебя будет ненавидеть вся испания
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Есть французы, немцы, испанцы, русские, украинцы и много-много других народов. И есть ВАТА, независимо от национальности. Хлопкоголовые, жду минусов ))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Поумнее ничего не смог придумать
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