"Не понял": Михайличенко высказался о скандале в матче "Шахтер" – "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко признался, что не понял причину остановки матча с донецким "Шахтером" в 14-м туре УПЛ.
Комментируя удаление бразильца "горняков" Тайсона, наставник "бело-синих" отметил, что не следил за происходящим на трибунах.
"Что касается остановки матча, то я абсолютно не понял, в чем дело. Когда сосредоточен на игре, то остального не слышишь", – заявил Михайличенко в эфире телеканала "Футбол 1".
Напомним, за 15 минут до окончания встречи ультрас гостей начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес бразильского футболиста "Шахтера". Тайсон не сумел сдержать эмоции и выбил мяч на трибуны, показав болельщикам средний палец.
Игра была остановлена на три минуты, а после возвращения на поле легионеру "горняков" была показана красная карточка.
Сама же игра завершилась победой "Шахтера" – 1:0.
Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Шахтера" Луиш Каштру сделал острое заявление в прямом эфире после матча с "Динамо".
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