"Не понимаю": Ярмоленко прокомментировал трансфер Коноплянки

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко считает, что Евгений Коноплянка правильно сделав, перейдя из "Шальке" в "Шахтер".

"С Коноплянкой особо не обсуждали его переход в "Шахтер". Просто поздравил его с переходом в хорошую команду. Это его карьера и ему самому решать, где выступать. Шаг назад? Не понимаю, о каком шаге назад может идти речь. "Шахтер" — отличная команда, выступает в Лиге чемпионов, показывает хороший футбол. Я не считаю, что это шаг назад", — цитирует Ярмоленко sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября 29-летний Коноплянка подписал с "Шахтером" трехлетний контракт, заявив, что ни с кем не советовался по этому поводу.

Позже Евгений дал свой первый комментарий после перехода в донецкую команду.

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