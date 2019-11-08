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8 ноября • обновлено в 19:16
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"Не подведите": Галкин едко высмеял Путина и российских футболистов

1.2т Читать материал на украинском

Знаменитый российский юморист и шоумен Максим Галкин едко прошелся по сборной России по футболу и президенту РФ Владимиру Путину.

Во время концерта в Новосибирске Галкин вспомнил об успехе россиян на чемпионате мира 2018 года, когда команде Станислава Черчесова удалось дойти до четвертьфинала. В частности, Максим рассказал зрителям "как на самом деле" хозяева Мундиаля обыграли в первой стадии плей-офф испанцев.

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"Наша сборная не подкачала. Ребята собрались, выдали… Сейчас, правда, прийти в себя до сих пор не могут. Разгромили египтян сразу. Испанию выбили из 1/8. Кстати, не все знают, что там было в действительности… Путин. Зашел перед матчем в раздевалку. И сказал: "Ребята! На вас смотри вся Россия. На вас надеется вся страна. Не подведите". С этими словами Путин вышел из раздевалки испанцев…" – сказал Галкин под смех зала.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу, в которой команда выступит на Евро-2020, вызвала истерику в сети.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Максим Галкин Владимир Путин
Тег
сборная России по футболу
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