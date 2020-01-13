"Не подумал": Тайсон сделал признание о скандале в матче с "Динамо"

Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон сожалеет, что показал средний палец фанатам киевского "Динамо" в ответ на имитацию звуков обезьяны.

"Извинился, потому что на это смотрят многие дети. Дети должны видеть, как Тайсон улыбается, играет с мячом и делает то, что ему нравится. Но время назад уже не вернешь. Я не подумал тогда. Я должен был защищать себя, и мною был выбран именно такой способ", – заявил Тайсон в интервью бразильскому агентству Globo.

Тайсон в матче "Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

Он также вспомнил, о чем думал, когда оказался в раздевалке сразу после инцидента.

"Когда я зашел в раздевалку, то в голову сразу пришла мысль о том, что я хочу вернуться домой и находиться рядом со своими отцом, матерью и братьями", – добавил бразилец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 32-й день рождения Тайсона УЕФА вспомнил его космический гол за "Металлист" в ворота "Русенборга" в Лиге Европы.

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