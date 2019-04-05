Не только дебаты: самые необычные события на футбольных стадионах

Комик Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский".

Он официально выдвинул инициативу провести дебаты перед вторым туром выборов на стадионе в Киеве, что изначально воспринялось немного абсурдно. Однако вместе с этим ожидался и ответ Порошенко, который на следующий день ответил на вызов: "Стадион так стадион". Это положило начало самым необыкновенным президентским дебатам в истории Украины, а у "Олимпийского" будет своя необычная история.

OBOZREVATEL решил вспомнить, каким еще аренам также пришлось принимать не только футбольные матчи (и даже не игры других игровых видов спорта).

Стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Где: Киев (Украина)

Что принимал: спиритические сеансы Анатолия Кашпировского

Стадион "Динамо" Киев (сегодня - "Динамо" им. В.Лобановского) dynamo.kiev.ua

Далеко от "Олимпийского" в Киеве ходить не надо - в 90-х годах площадкой для массовых собраний был и другой киевский стадион, "Динамо". Более старшие болельщики помнят на "Динамо" не только футбол - в свое время там изгоняли злых духов.

Никакого колдовства, только "сила" известного советского психотерапевта (сейчас это больше подпадает под определение "экстрасенс") - "дяди Толи" Кашпировского. В те годы Кашпировский обрел настоящую популярность и буквально "собирал стадионы" для проведения своих сеансов. Люди приходили на трибуны, кто-то по избранию выходил на дорожки и падал (или терял сознание) от прикосновения Кашпировского. Советская фантастика.

"Стадион Десятилетия" (сейчас разрушен, на его месте возведен "Национальный стадион")

Где: Варшава (Польша)

Что принимал: государственные праздники, ярмарку

"Стадион Десятилетия" wikimedia.org

У "Стадиона Десятилетия", возведенного в 1955 году, футбольная судьба особо не сложилась - его помнят не благодаря футбольным играм, а из-за ярмарки. Наибольший в свое время стадион Польши очень долго был базаром, куда приезжали люди со всего постсоветского пространства.

Масса украинцев в 90-х, кто хотя бы пару раз побывал в Варшаве, обязательно заезжал и на стадионный базар, где можно было найти тогдашний советский дефицит. Во времена Польской Народной Республики (название Польши в 1952-1959 гг.) на арене активно проводили партийные и государственные мероприятия, а в 90-х во время ожидания реконструкции использовали как рынок.

Сейчас на месте "Стадиона Десятилетия" уже возведен современный "Народовый" (принимавший матчи Евро-2012), но в Варшаве его частенько ассоциируют с местом, где "когда-то был базар".

"Национальный стадион"

Где: Варшава (Польша)

Что принимал: виндсерфинг

"Национальный стадион" в Варшаве wikimedia.org

У места сооружения "Национального", где до этого был вышеупомянутый "Стадион Десятилетия", явно специфическая карма. Хотя и спортом там занимаются "на ура" (а сборная Польши на этой арене почти не проигрывает), но ранее там проводились парт. съезды и был базар, а в наше время футбольное поле… заливают водой и пускают парусники.

Да, это больше фигурально - водой заливают лишь большой бассейн, установленный на поле. Тем не менее, ни один футбольный стадион в Европе не принимал парусные гонки. В Польше же пришли и к такому, устраивая на "Народовом" соревнования по виндсерфингу.

Стадион "Фельтинс-Арена" ("Арена АуфШальке")

Где: Гельзенкирхен (Германия)

Что принимал: биатлонную гонку

"Фельтинс-Арена" во время биатлонной Рождественской гонки biathlon-aufschalke.de

И принимает дальше, уже на протяжении многих лет - "Фельтинс-Арена" является домом для традиционной выставочной Рождественской гонки.

Что интересно, трасса сделана так, что гонка проходит не только на стадионе. На самом поле перед трибунами обустроено стрельбище и подиум (так называемый "биатлонный стадион"), а вот большая часть беговой дистанции через стадионные выходы выходит за арену. В целом же Рождественская гонка продумана очень детально и технологично, каждый год собирая полные трибуны, а организаторы не собираются нарушать традиции с местом проведения.

Схема трассы Рождественской гонки на "Фельтинс-Арена" ua.tribuna

Стадион "Арена Коринтианс"

Где: Сан-Паулу (Бразилия)

Что принимал: массовую свадьбу

"Коринтианс-Арена" wikimedia.org

В Бразилии стадионы - места из ранга "священных", ведь футбол в бразильской культуре имеет особый статус. Поэтому однажды бразильские влюбленные решили провести на футбольной арене одно из важнейших событий в жизни.

Сразу 400 пар провели церемонию бракосочетания на стадионе местного клуба "Коринтианс". Организаторы сделали настоящую "массовую свадьбу", разработав целую программу, чтобы реализовать и основные традиции, и не обидеть никого из гостей.

Стадион "Брондбю"

Где: Бреннбю (Дания)

Что принимал: -

Стадион "Брондбю" stadiums.at.ua

В продолжения темы свадьбы, любви и амурных дел. Правда, здесь нельзя сказать "стадион принимал" или "проводил". Случай образовался сам по себе, арена лишь волей судьбы стала площадкой.

После одного из матчей высшей лиги Дании, когда арена уже опустела, влюбленная парочка пробралась к центральному кругу и занялась сексом. Правда, закончить им так и не удалось - молодых людей буквально выдворила с поля охрана. Тем не менее, оказывается, кому-то футбольное поле может послужить и для таких целей.

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