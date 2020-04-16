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16 апреля • обновлено в 12:40
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"Не на носилках же": Блохин рассказал, как оказался в инвалидной коляске

1.8т
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Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин объяснил, что появился на финале Лиги Европы-2019 в Баку в инвалидной коляске, поскольку ему посоветовали не напрягать спину после операции.

"Ну, не на носилках же меня принесли! На самом деле, там нужно было преодолеть значительное расстояние, и мне посоветовали не напрягать спину. Я в общем-то вполне адекватно к таким проблемам отношусь: столько лет играть в футбол – и на таком уровне!" – сказал Блохин в интервью изданию Футбольный клуб.

Олег Блохин

Олег Блохин

Подробности

Он отметил, что сейчас не испытывает дискомфорта при ходьбе, но здоровьем пытается не рисковать, поэтому не бегает.

"После проблем со спиной и прошлогодней операции по удалению межпозвоночной грыжи стараюсь не рисковать. Однако и от физических нагрузок полностью не отказываюсь: иногда становимся с женой во дворе – и мячик катаем. Нормально хожу. Не бегаю, правда – но я никогда бегать не любил на большие расстояния", – добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Блохин высмеял чемпионат Беларуси и рассказал, чем занимается на карантине.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига Европы
Персона
Олег Блохин
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