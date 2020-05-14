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14 мая • обновлено в 16:45
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"Не можем рассматривать": глава МОЗ сделал неутешительный прогноз о матчах со зрителями

1.4т
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что футбольные болельщики вернутся на трибуны не раньше сентября, и назвал условие, при котором это произойдет.

"Болельщики вернутся на стадионы, когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – цитируют слова Степанова телеканалы "Футбол".

Максим Степанов

Максим Степанов

МОЗ

Он недавно встречался с главой Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андреем Павелко и обсудил с ним возобновление украинской Премьер-лиги. Сейчас рестарт сезона намечен на 30 мая. Степанов также рассказал, что будет, если у одного из футболистов будет выявлен коронавирус.

"Вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ опубликовали ожидаемый календарь оставшихся матчей в УПЛ и Кубке Украины.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Премьер-лига Украины
Персона
Максим Степанов
Тег
Министерство здравоохранения
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