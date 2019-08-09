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"Не могу поверить!" Тренер соперника "Зари" распсиховался после матча

2.7т Читать материал на украинском

Главный тренер софийского ЦСКА Любко Петрович поддал резкой критике действия арбитров в поединке своей команды против луганской "Зари" (1:1) в квалификации Лиги Европы.

Наставник был вне себя на пресс-конференции после игры, заявив, что его команде пришлось бороться не только с соперником, но и с судьей.

"Не могу поверить, что в Европе есть такие судьи! В пользу "Зари" назначались штрафные удары за фолы, которых не было и в помине. Нам раздавались карточки направо и налево, а соперник в ситуациях с более серьезными нарушениями оставался без предупреждений. В конце концов в наши ворота был назначен пенальти за попадание мяча в грудь футболисту. Что тут еще говорить?" - заявил Петрович, которого цитирует Dynamo.kiev.ua.

Момент с назначением пенальти и голом "Зари":

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В конце тренер болгарского клуба пошел еще дальше, заподозрив заговор УЕФА против его команды:

"Это была тяжелая игра, в которой наш соперник показал себя хорошей командой, очень сильной физически. Но нам пришлось бороться еще и с судьей. Все это закончилось тем, что теперь у "Зари" перед ответным матчем есть преимущество. Как мы видим, Европа не хочет видеть ЦСКА в основной сетке еврокубков".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" вырвала ничью в первом матче 3-го раунда квалификации с софийским ЦСКА. Ответная игра состоится в Запорожье 15 августа.

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Тема
Лига Европы
Место
Болгария София
Тег
ФК Заря
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филипп филипыч
филипп филипыч
все виноваты кроме я.
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