"Не могу поверить!" Тренер соперника "Зари" распсиховался после матча

Главный тренер софийского ЦСКА Любко Петрович поддал резкой критике действия арбитров в поединке своей команды против луганской "Зари" (1:1) в квалификации Лиги Европы.

Наставник был вне себя на пресс-конференции после игры, заявив, что его команде пришлось бороться не только с соперником, но и с судьей.

"Не могу поверить, что в Европе есть такие судьи! В пользу "Зари" назначались штрафные удары за фолы, которых не было и в помине. Нам раздавались карточки направо и налево, а соперник в ситуациях с более серьезными нарушениями оставался без предупреждений. В конце концов в наши ворота был назначен пенальти за попадание мяча в грудь футболисту. Что тут еще говорить?" - заявил Петрович, которого цитирует Dynamo.kiev.ua.

Момент с назначением пенальти и голом "Зари":

В конце тренер болгарского клуба пошел еще дальше, заподозрив заговор УЕФА против его команды:

"Это была тяжелая игра, в которой наш соперник показал себя хорошей командой, очень сильной физически. Но нам пришлось бороться еще и с судьей. Все это закончилось тем, что теперь у "Зари" перед ответным матчем есть преимущество. Как мы видим, Европа не хочет видеть ЦСКА в основной сетке еврокубков".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" вырвала ничью в первом матче 3-го раунда квалификации с софийским ЦСКА. Ответная игра состоится в Запорожье 15 августа.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!