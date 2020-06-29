Не могу понять, что с Михайличенко, – эксперт о словах тренера "Динамо"

Эксперт программы "Великий футбол" и бывший игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал слова наставника "Динамо" Алексея Михайличенко, который остался недоволен судейством Екатерины Монзуль в матче УПЛ против "Десны".

"Не могу понять, что с Алексеем Михайличенко происходит. О каких ошибках арбитра он говорит? Начнем с того, что Монзуль и ее ассистенты – лучшие в украинской Премьер-лиге. Я смотрю, кто меньше всех ошибается и на каком уровне проводит матчи. Мы каждую неделю после игр все анализируем", – сказал Шевчук в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, что черниговская "Десна" одержала волевую победу над "Динамо" со счетом 3:2, не позволив киевлянам закрепиться на втором месте в таблице. Теперь столичный клуб опережает "Зарю" на два очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайличенко прокомментировал поражение от "Десны", рассказав о празднованиях, которые происходили в судейской комнате после матча.