''Не могу назвать агрессором'': экс-футболист сборной Украины - о войне с Россией

Бывший футболист сборной Украины,донецкого "Шахтера"и одесского "Черноморца", а ныне игрок донецкого "Олимпика" Алексей Гай сомневается в том, что Россия ведет военные действия на территории нашей страны.

Алексей Гай Instagram

"Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция — АТО. Есть ли агрессия России относительно Украины? Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия — агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел", - цитирует спортсмена tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты донецкого "Олимпика" жестко отреагировали на приход в клуб Алексея Гая, вывесив баннер со словами "Леша – сепар".