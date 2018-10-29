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''Не могу назвать агрессором'': экс-футболист сборной Украины - о войне с Россией

5.3тЧитать материал на украинском

Бывший футболист сборной Украины,донецкого "Шахтера"и одесского "Черноморца", а ныне игрок донецкого "Олимпика" Алексей Гай сомневается в том, что Россия ведет военные действия на территории нашей страны.

Алексей Гай

Алексей Гай

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"Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция — АТО. Есть ли агрессия России относительно Украины? Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия — агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел", - цитирует спортсмена tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты донецкого "Олимпика" жестко отреагировали на приход в клуб Алексея Гая, вывесив баннер со словами "Леша – сепар".

Персона
Алексей Гай
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Скала Богдан
Скала Богдан
Для проститутки головне що - щоб гроші давали, а кому підставити задницю немає різниці, так і для цього,, футболіста "
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Русский Солдат
Русский Солдат
Вот такая вот странная война, которую сами хохложопики почему-то стесняются называть войной.
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122 Юлия
122 Юлия
Для футболиста главное чтобы играл хорошо. Зачем ему политические вопросы задавать? А если он просто не лезет в эти темы, а просто играет в футбол.?
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