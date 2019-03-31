"Не мог стоять": легионер "Динамо" рассказал о клубных врачах

Венгерский легионер киевского "Динамо" Тамаш Кадар признался, что после матча отбора Евро-2020 с Хорватией едва мог стоять на ногах.

Причиной стал удар со стороны соперника в одном из игровых моментов встречи, которая прошла 24 марта и завершилась сенсационной победой венгров – 2:1.

Тамаш Кадар "Динамо" Киев от Шурика

"В раздевалке я буквально не мог стоять на ногах, настолько сильной была боль. Позже, когда мы с друзьями пошли на ужин, я едва смог встать из-за стола. На следующий день я вернулся в Киев и сразу же получил наставления от врачей "Динамо" относительно курса лечебных процедур. И мне почти сразу стало легче. В пятницу я уже смог провести вместе с командой тренировку", – приводит слова Кадара "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" может стать участником одного из самых диких футбольных трансферов сезона.

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