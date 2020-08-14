Не мог себе представить, – Суркис о гневе фанатов "Динамо" после назначения Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что не ожидал настолько негативной реакции болельщиков на назначение Мирчи Луческу главным тренером команды.

"Я скажу откровенно: я не ожидал, что будет именно такая реакция. Я понимал, что будет напряжение, однозначно. Но что будет такое напряжение, я не мог себе представить. Я вам объясню почему. Я считаю, что болельщики прежде всего хотят результатов своей команды, а не того, что я от них услышал: "Пускай будет седьмое-восьмое место, но только не Луческу". Это не профессиональный разговор", – заявил владелец столичного клуба в интервью изданию "Новое Время".

Он считает, что в таких ситуациях необходимо вступать в диалог, поскольку между командой и фанатами не должно быть конфликтов.

"И как дальше? Я считаю, что надо вступать в диалог. Ни в коем случае со своими болельщиками не должно быть конфронтации. Да, они меня могут оскорблять, они могут писать на меня разные вещи, но пока я президент футбольного клуба – я принимаю решения и должен делать все, чтобы команда побеждала и завоевывала трофеи", – добавил Суркис-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" объяснил, почему пригласил Луческу в команду.