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"Не мог быть": лидер сборной Украины U-20 поделился эмоциями от победы на ЧМ

2.2тЧитать материал на украинском

Один из лучших бомбардиров молодежной сборной Украины по футболу на чемпионате мира-2019 Денис Попов признался, что тяжело воспринял финал турнира, поскольку не мог принять в нем участие.

Защитник киевского "Динамо", который забил в Польше трижды, наблюдал за матчем с трибуны из-за дисквалификации.

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Денис Попов (№4)

Денис Попов (№4)

УАФ

"Самым сложным матчем турнира стал финал чемпионата мира, потому что я был на трибуне и не мог быть на поле. Хотя очень хотел сыграть. Мы думали о каждой ближайшей игре. Первая цель была выйти из группы, а дальше уже думали конкретно о каждом будущем сопернике. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Мы чувствовали, как они переживали за нашу команду", – сказал Попов пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины U-20 накануне вернулась домой с триумфального чемпионата мира по футболу, где завоевала "золото". Нашей команде устроили невероятный прием в "Борисполе".

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Молодежная сборная Украины по футболу
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