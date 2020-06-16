Не Месси и не Роналду: СМИ назвали фаворита на "Золотой мяч"

Лионель Месси и его шесть "Золотых мячей"

Издание Goal составило список главных претендентов на "Золотой мяч" 2020 года, поставив на первое место нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

По мнению информагентства, из-за переноса международных турниров имя обладателя приза лучшему игроку календарного года будет во многом зависеть от выступлений футболистов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, решающие матчи которых запланированы на август.

Польский форвард "Баварии" забил 45 голов во всех турнирах в нынешнем сезоне и имеет хорошие шансы на выигрыш чемпионата и Кубка Германии и Лиги чемпионов. На втором и третьем местах расположились Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Десятка главных претендентов выглядит следующим образом:

1. Роберт Левандовски ("Бавария")

2. Лионель Месси ("Барселона")

3. Криштиану Роналду ("Ювентус")

4. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити")

5. Томас Мюллер ("Бавария")

6. Неймар (ПСЖ)

7. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д)

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

9. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д)

10. Серж Гнабри ("Бавария")

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси установил уникальное достижение в чемпионате Испании.