Не "Л/ДНР": футболисты из Украины выиграли ЧМ среди сепаратистов

Команда Закарпатской области, обыгравшая в финале Северный Кипр в серии пенальти — 0:0 (3-2), выиграла чемпионат мира по футболу среди непризнанных государств.

Для команды Закарпатья это первый чемпионат мира. На эмблеме команды были представлены флаги Украины, Закарпатской области страны и Венгрии, а заявлена сборная была под венгерским названием Karpatalya.

В турнире, который прошел в Лондоне, приняли участие 16 команд, не являющимися членами ФИФА.

Соревнования проводятся организацией Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), которая была образована в 2013 году вместо NF-Board.

Членами организации являются 45 непризнанных и частично признанных стран, а также автономий внутри признанных стран и этнических сборных. В их число входят Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, так называемые донецкая и луганская народные республики, Приднестровье, Гренландия, Монако, Тибет и другие.

Финальная встреча, в которой встретились сборные Закарпатья и Северного Кипра, прошла на стадионе "Гандер Грин Лейн", на котором играет "Саттон Юнайтед", выступающий в пятом по силе английском дивизионе.

Напомним, что накануне в Украине появился ответ на слет футболистов-сепаратистов.