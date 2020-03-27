Не коронавирус: умер легендарный французский тренер

Легендарный французский тренер, который привел сборную страны к первому в истории крупному международному трофею, Мишель Идальго умер в возрасте 87 лет в Марселе.

Как сообщает информагентство BBC, по словам его семьи, смерть наступила по естественным причинам.

Мишель Платини и Мишель Идальго Sky Sports

Идальго тренировал сборную Франции с 1976 по 1984 год, уйдя с своего поста после победы команды в финале чемпионата Европы-1984 над испанцами со счетом 2:0. За два года до этого Франция дошла до полуфинала чемпионата мира, где уступила сборной ФРГ по пенальти.

Капитан той сборной и бывший глава УЕФА Мишель Платини заявил, что Идальго оставил большой след в истории французского футбола и позволил игрокам проявить свои лучшие качества.

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