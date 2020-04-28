Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Северной Ирландии Майкл Робинсон умер в возрасте 61 года после долгой борьбы с раком.

Как сообщает издание DailyMail, Робинсон, который был известным футбольным экспертом на испанском телевидении, объявил о том, что у него метастатический рак в декабре 2018 года. На прошлой неделе экс-футболист был вынужден опровергать неправдивые слухи журналистов о том, что он проиграл борьбу раку. Ранее Робинсон рассказал, что врач, который осматривал его, сразу сообщил о том, что в его случае болезнь излечить невозможно.

Майкл Робинсон с Кубком европейских чемпионов в 1984 году Liverpool FC

На протяжении карьеры он выступал за "Манчестер Сити", "Брайтон", "Ливерпуль", с которым выиграл три трофея в сезоне 1983/84, а заканчивал свой футбольный путь в испанской "Осасуне".

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