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3 мая • обновлено в 22:58
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Не коронавирус: Алиев назвал "истинную" причину карантина в Украине

25.5т
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Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев заявил, что карантин в Украине был введен исключительно ради наживы высокопоставленных чиновников и никак не связан с болезнями.

Александр Алиев

Александр Алиев

@aliev_sasha88

"Что касается коронавируса, то мое мнение не поменялось. Скоро все закончится. Уже заканчивается. Тому, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме, теперь можно и карантин заканчивать. Но главное, чтобы люди были живы и здоровы. Пусть все это скорее закончится и вернется прежняя жизнь", – цитирует Алиева Meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта Алиев записал Instagram-сторис, где заявил, что считает новости о большом количестве смертей из-за коронавируса "фейком".

По состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине официально подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Алиев
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
ЭксПерд-однако! Им нужно с Усиков дуэтом выступать!
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1
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Kozak Pavel
Kozak Pavel
Дегенератизм нелечится полагаю напоить склянкой с несуществующим коронавируса...
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0
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Длб.
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2
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Bilous Olexa, Только забыл сказать, что эти чиновники творения его личных рук и безмозговия. 100% он сам голозовал за шимпанЗЕ.
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2
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