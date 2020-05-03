Не коронавирус: Алиев назвал "истинную" причину карантина в Украине

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев заявил, что карантин в Украине был введен исключительно ради наживы высокопоставленных чиновников и никак не связан с болезнями.

Александр Алиев @aliev_sasha88

"Что касается коронавируса, то мое мнение не поменялось. Скоро все закончится. Уже заканчивается. Тому, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме, теперь можно и карантин заканчивать. Но главное, чтобы люди были живы и здоровы. Пусть все это скорее закончится и вернется прежняя жизнь", – цитирует Алиева Meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта Алиев записал Instagram-сторис, где заявил, что считает новости о большом количестве смертей из-за коронавируса "фейком".

По состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине официально подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

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