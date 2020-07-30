Не каждый сделает такой шаг в 75, – Луческу о своем возрасте

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что не каждый в его возрасте согласился бы на такую работу, и отметил, что у него осталось еще много эмоций и запала.

"Не каждый сделает такой шаг в 75. Не мог отказать президенту "Динамо". Чувствую себя хорошо. У меня есть эмоции и запал, чтобы быть среди игроков, вести тренировку в центре поля, а не стоять в сторонке. Уверен, что я буду долго тренировать. И думаю, что болельщики, которые сейчас относятся не очень хорошо, повернутся в нашу сторону. Они должны оценить мою смелость", – рассказал Луческу во время своей официальной презентации в столичном клубе.

Он считает, что его ситуация может стать примером для тренеров, которые рано завершили карьеру.

"Если я выполню те задачи, которые перед собой поставил, то многие тренеры, которые уже завершили карьеру, захотят вернуться. Мой пример будет хорошим для тех, кому уже за 70. Я верю в то, что делаю", – добавил румынский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу назвал своих помощников в киевском "Динамо" и огласил их задачи.