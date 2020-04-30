"Не избежать скандалов": Игорь Суркис высказался о завершении УПЛ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не знает, будет ли доигран сезон в украинской Премьер-лиге (УПЛ), несмотря на позицию УЕФА в этом вопросе.

"В случае с нашей федерацией я ничего не могу исключать. Чем-то меня удивить она уже вряд ли способна. В нашей премьер-лиге справедливо было бы либо не начинать второй этап, подведя черту под первым, когда все сыграли друг с другом по два матча, либо провести все предусмотренные регламентом 32 тура. В противном случае нам не избежать скандалов и судебных процессов, которые УЕФА, естественно, не нужны", – сказал Суркис в интервью изданию Footclub.

Игорь Суркис Football.ua

Он также отметил, что, несмотря на "горячее стремление перезапустить сезон", здоровье людей должно оставаться на первом месте.

“Вместе с тем, горячее стремление перезапустить сезон не должно ставить под угрозу человеческие жизни. В конце концов, футбол – это всего лишь развлекательное мероприятие. Важно, чтобы к моменту выхода нашей любимой игры из карантина не возрастало число заболевших коронавирусом”, – считает Суркис-младший.

Напомним, что на момент приостановки сезона в УПЛ лидером чемпионата является "Шахтер", у которого в активе 59 очков после 23 туров. На втором месте расположилась "Заря", которая набрала 46 пунктов и опережает третье "Динамо" лишь по дополнительным показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА разработал два сценария завершения сезона 2019/20.

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