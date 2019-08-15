Не использовать русский: болгарский ЦСКА на матч с "Зарей" прибыл с вооруженной охраной

Болельщикам софийского ЦСКА, а также представителям официальной делегации болгарского клуба запретили без надобности выходить в центр Запорожья.

Армейцы в четверг, 15 августа, сразятся на "Славутич-Арене" с луганской "Зарей" в битве за путевку в плей-офф квалификации Лиги Европы. При этом к фанатам, футболистам и персоналу болгарского клуба, а также журналистам, приставлена вооруженная охрана, пишет petel.bg.

Такие меры безопасности связаны с опасениями гостей, так как в Болгарии в большинстве пророссийские настроения. Гостям Запорожья рекомендовали не говорить на русском языке, а использовать английский или другие иностранные языки.

ФК ЦСКА София

Отметим, что в первой встречи в Софии "Заря" сумела сыграть вничью – 1:1. После матча тренер ЦСКА закатил настоящую истерику, вылив грязь на арбитра встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов был сыгран самый невероятный матч сезона, в котором пробили 22 пенальти.

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