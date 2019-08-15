Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Не использовать русский: болгарский ЦСКА на матч с "Зарей" прибыл с вооруженной охраной

800 Читать материал на украинском

Болельщикам софийского ЦСКА, а также представителям официальной делегации болгарского клуба запретили без надобности выходить в центр Запорожья.

Армейцы в четверг, 15 августа, сразятся на "Славутич-Арене" с луганской "Зарей" в битве за путевку в плей-офф квалификации Лиги Европы. При этом к фанатам, футболистам и персоналу болгарского клуба, а также журналистам, приставлена вооруженная охрана, пишет petel.bg.

Такие меры безопасности связаны с опасениями гостей, так как в Болгарии в большинстве пророссийские настроения. Гостям Запорожья рекомендовали не говорить на русском языке, а использовать английский или другие иностранные языки.

Новости
Сбежавший в Россию футболист испугался, что его выгонят из сборной Украины

Не использовать русский: болгарский ЦСКА на матч с "Зарей" прибыл с вооруженной охраной

ФК ЦСКА София

Отметим, что в первой встречи в Софии "Заря" сумела сыграть вничью – 1:1. После матча тренер ЦСКА закатил настоящую истерику, вылив грязь на арбитра встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов был сыгран самый невероятный матч сезона, в котором пробили 22 пенальти.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
Украина Запорожье
Тег
ФК Заря
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
А дышать болгарам в Украине ещё не запретили?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...