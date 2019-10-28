Не играл бы: Роналду сделал неожиданное признание о карьере в "Ювентусе"

Звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что хотел бы выступать лишь в самых важных матчах.

По словам форварда, его мотивируют только международные поединки.

Криштиану Роналду

"Если бы это зависело от меня, я бы принимал участие только в важных матчах. Играл бы за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Именно такие матчи мотивируют меня, потому что здесь многое поставлено на карту. Я люблю играть в сложной обстановке, под большим давлением. Но нужно быть профессионалом, уважать свою семью и клуб, который вы представляете и который платит вам. Нужно делать все возможное каждый день", – сказал Роналду в интервью France Football, пишет "Чемпионат".

Как сообщал OBOZREVATEL, в секс-скандале с Криштиану Роналду возник новый поворот – были обнародованы доказательства изнасилования футболистом американки Кэтрин Майорги.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!