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28 октября • обновлено в 20:10
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Не играл бы: Роналду сделал неожиданное признание о карьере в "Ювентусе"

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Звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что хотел бы выступать лишь в самых важных матчах.

По словам форварда, его мотивируют только международные поединки.

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

"Если бы это зависело от меня, я бы принимал участие только в важных матчах. Играл бы за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Именно такие матчи мотивируют меня, потому что здесь многое поставлено на карту. Я люблю играть в сложной обстановке, под большим давлением. Но нужно быть профессионалом, уважать свою семью и клуб, который вы представляете и который платит вам. Нужно делать все возможное каждый день", – сказал Роналду в интервью France Football, пишет "Чемпионат".

Как сообщал OBOZREVATEL, в секс-скандале с Криштиану Роналду возник новый поворот – были обнародованы доказательства изнасилования футболистом американки Кэтрин Майорги.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Теги
ФК Ювентус сборная Португалии по футболу
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