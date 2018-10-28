''Не хватило'': Хацкевич объяснил сенсационное поражение "Динамо" в УПЛ

Главный тренер киевского "Динамо" расстроен поражением своей команды в чемпионате Украины по футболу. По горячим следам белорусский наставник провел краткий анализ игры со "Львовом".

"Где-то удары были неподготовленные, где-то неточны. Старались играть через фланги, но не хватало последнего паса. Тяжело найти момент для удара, потому что команда полностью отошла в радиус 25 метров от своих ворот. Свободных зон не было, больше старались через фланги вскрыть. Мы освежили центральную зону. Сейчас мы не играем в вертикальный футбол, а больше строим игру низом. Может Беседин нам помог бы в такой игре. Наши форварды сейчас - это Супряга и Вербич", - цитирует Хацкевича Футболхаб.

После игры тренер сказал футболистам, что "мы сами создаем себе трудности и должны их преодолеть".

"Все игроки вышли на усиление атаки. Но то, что они не забили, не означает, что они не усилит игру. Нам надо забыть этот результат. За три дня у нас Кубок Украины. Но результат и игра такие же, которые были в матче с "Карпатами", - заявил Хацкевич.

Напомним, что матч на "Олимпийском" "Динамо" - ФК "Львов" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.