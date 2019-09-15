"Что-то мешает": Михайличенко прокомментировал поражение "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексея Михайличенко остался недоволен результатом игры с "Десной".

"Счет на табло оговорит о всем. Неудовлетворенность игрой есть, и она больше касается самого результата. По такой игре проигрывать нельзя. Несмотря даже на то, что без ошибок не обошлось. Особенно второй мяч, который психологически подкосил некоторых игроков. Очень неприятный отрезок времени и для меня, и для команды. В трех играх мы потеряли очень много очков. Если в первых двух играх можно сказать, что мы знакомились, то в этой игре несколько ошибок перечеркнули громадный объем работы, который выполняла команда. Были скорости, конструктивные атаки. Не хватало мастерства, везения", - цитирует тренера "Динамомания"

Наставник признал свою ответственность за результат.

"Когда есть ряд неудачных игр, то теряется вера в себя. Наша задача – ее вернуть. Они умеют играть в футбол и должны выигрывать, но на данном этапе что-то мешает. Многие нюансы. По своей структуре эта игра была на хорошем уровне. Это мой взгляд. 100% я отвечаю за результат. Команда должна отвечать за игру, а я – за результат. Я это прекрасно знаю", - подытожил Алексей Александрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра на главной арене страны завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей из Чернигова. Отметим. что в середине первого тайма арбитр не засчитал чистый гол киевлян. Победный гол "Десна" забила пяткой в касание.

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