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"Не хочу": президент УЕФА высказался о финале Лиги чемпионов в Киеве

8.9тЧитать новость на украинском

Европейский футбольный Союз (УЕФА) доволен сотрудничеством с Украиной по вопросу проведения финала Лиги чемпионов. По словам президента организации Александера Чеферина, в нашей стране все очень дружественно и профессионально походят к проведению мероприятия.

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"Я не хочу оценивать такое мероприятие, прежде чем оно состоится. Многое может произойти, но надеюсь, что ничего плохого не произойдет. Пока что мы очень удовлетворены работой Федерации футбола Украины, города Киева и сотрудничеством абсолютно со всеми здесь, в Украине. Давайте просто скрестим пальцы, постучим по дереву и будем надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки, прежде чем будем оценивать", – цитирует функционера "Интерфакс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ошибке УЕФА перед финалом Лиги чемпионов.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персона
Александер Чеферин
Место
УкраинаКиев
Объект
УЕФА
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