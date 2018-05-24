"Не хочу": президент УЕФА высказался о финале Лиги чемпионов в Киеве

Европейский футбольный Союз (УЕФА) доволен сотрудничеством с Украиной по вопросу проведения финала Лиги чемпионов. По словам президента организации Александера Чеферина, в нашей стране все очень дружественно и профессионально походят к проведению мероприятия.

"Я не хочу оценивать такое мероприятие, прежде чем оно состоится. Многое может произойти, но надеюсь, что ничего плохого не произойдет. Пока что мы очень удовлетворены работой Федерации футбола Украины, города Киева и сотрудничеством абсолютно со всеми здесь, в Украине. Давайте просто скрестим пальцы, постучим по дереву и будем надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки, прежде чем будем оценивать", – цитирует функционера "Интерфакс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ошибке УЕФА перед финалом Лиги чемпионов.