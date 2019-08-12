"Не хочу обманывать": капитан "Динамо" сделал признание перед матчем с "Брюгге"

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков пообещал болельщикам, что команда покажет на порядок более качественный футбол в матче с бельгийским "Брюгге", чем в игре с "Шахтером".

Комментируя предстоящий поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, лидер "бело-синих" выразил уверенность в том, что украинцам удастся взять реванш за поражение на выезде неделю назад.

Александр Хацкевич и Виктор Цыганков "Динамомания"

"Своей игрой я пока даю повод говорить, что у меня плохая форма. Завтра у нас одна попытка, чтобы пройти в плей-офф. Знаю, что с "Брюгге" у нас будет совсем другое настроение. Было время подумать, что получалось в матче с "Шахтером", а что нет. Не хочу никого обманывать и говорить громкие слова, но завтра на поле выйдет единый коллектив. Надеюсь, болельщики нас поддержат", – сказал Цыганков на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал предстоящий 13 августа матч с "Брюгге".

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