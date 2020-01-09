Главная Новости
9 января • обновлено в 23:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Не хочу кому-то служить": в Азербайджане жестко ответили России из-за "чемпионата СССР"

947
Читать материал на украинском

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов категорически отверг предложение России о создании так называемого Объединенного чемпионата.

Как заявил специалист в комментарии azerisport.com, идея проводить единое первенство с командами из РФ, Беларуси и Казахстана не имеет будущего.

Новости
"Невозможно!" Знаменитый украинский тренер резко отверг работу в России

Гурбан Гурбанов

Гурбан Гурбанов

azerisport.com

"Это просто разговоры, не связанные с реальностью. Я не хочу, чтобы мы кому-то служили. Пусть все внимание спонсоров будет на азербайджанском футболе. Как это было несколько лет назад, когда сюда приезжали качественные легионеры и количество команд было приличным. Этот объеденный чемпионат может быть временным. Лучше надеяться на себя и играть под своим флагом. Пусть другие клубы стремятся играть под нашим флагом", – подчеркнул Гурбанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российском футбольном союзе (РФС) снова возникли разговоры о возрождении "первенства СССР". При этом бывший главный тренер "Динамо" Валерий Газзаев посетовал на то, что проект не был реализован до 2014 года.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат России
Место
Азербайджан
Тег
ФК Карабах
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Помойка паРРашная все бродит - как дерьмо летом в дачном сортире! Росея и есть паРРаша!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги