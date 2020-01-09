"Не хочу кому-то служить": в Азербайджане жестко ответили России из-за "чемпионата СССР"

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов категорически отверг предложение России о создании так называемого Объединенного чемпионата.

Как заявил специалист в комментарии azerisport.com, идея проводить единое первенство с командами из РФ, Беларуси и Казахстана не имеет будущего.

Гурбан Гурбанов azerisport.com

"Это просто разговоры, не связанные с реальностью. Я не хочу, чтобы мы кому-то служили. Пусть все внимание спонсоров будет на азербайджанском футболе. Как это было несколько лет назад, когда сюда приезжали качественные легионеры и количество команд было приличным. Этот объеденный чемпионат может быть временным. Лучше надеяться на себя и играть под своим флагом. Пусть другие клубы стремятся играть под нашим флагом", – подчеркнул Гурбанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российском футбольном союзе (РФС) снова возникли разговоры о возрождении "первенства СССР". При этом бывший главный тренер "Динамо" Валерий Газзаев посетовал на то, что проект не был реализован до 2014 года.

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