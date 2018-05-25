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"Не должны игнорировать": капитан "Реала" поддержал Украину в войне с Россией

17.7тЧитать новость на украинском

Лидер мадридского "Реала" Серхио Рамос с любовью отозвался об Украине накануне финала Лиги чемпионов. Капитан "сливочных" назвал нашу страну особенным для себя местом. При этом испанский защитник понимает тех, кто отказался от поездки в Киев, однако поддержал Украину в контексте войны с Россией.

"Украина – особое место для меня. С Испанией мы стали чемпионами Европы в этом городе и в этой стране. В такие места всегда приятно возвращаться. Действительно, из-за расстояния до Киева многие отказались от поездки, но мы не должны игнорировать такие страны. Конечно, многим бы было удобнее, чтобы финал прошел где-то ближе. Но если это поможет Украине вновь встать на ноги, то это будет прекрасно", – приводит слова Рамоса AFP.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Персона
Серхио Рамос
Место
УкраинаКиев
Объект
Реал Мадрид
Источник
Источник:Yahoo
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