"Не должны игнорировать": капитан "Реала" поддержал Украину в войне с Россией

Лидер мадридского "Реала" Серхио Рамос с любовью отозвался об Украине накануне финала Лиги чемпионов. Капитан "сливочных" назвал нашу страну особенным для себя местом. При этом испанский защитник понимает тех, кто отказался от поездки в Киев, однако поддержал Украину в контексте войны с Россией.

"Украина – особое место для меня. С Испанией мы стали чемпионами Европы в этом городе и в этой стране. В такие места всегда приятно возвращаться. Действительно, из-за расстояния до Киева многие отказались от поездки, но мы не должны игнорировать такие страны. Конечно, многим бы было удобнее, чтобы финал прошел где-то ближе. Но если это поможет Украине вновь встать на ноги, то это будет прекрасно", – приводит слова Рамоса AFP.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ливерпуля с восторгом отозвался о помощи Киева английским фанатам накануне финала Лиги чемпионов.