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"Не дамо свій край нікому": Усик в Москве "поиздевался" над россиянами

25.1тЧитать новость на украинском

Украинец Александр Усик во время процедуры взвешивания накануне финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве не изменил свои принципам и вышел на подиум под песню Василия Жадана "Браття".

Композиция со словами "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою" прозвучала очень символично в столице России. При этом выход украинского боксера московская публика встретила одобрительным гулом и овациями, а сам Александр продемонстрировал болельщикам знак победы.

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Интересно, что на самой процедуре взвешивания Усик и его соперник по финалу Мурат Гассиев WBSS показали совершенно одинаковый вес.

Отметим, что бой Усик – Гассиев пройдет в субботу, 21 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский эксперт и спортивный комментатор Вячеслав Поночовный заявил, что российская сторона сумела добиться права на организацию боя Усик – Гассиев "по указу сверху".

Читайте все новости по теме "боксерская Лига чемпионов" на Обозревателе.

Темы
боксерская Лига чемпионовУсик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Комментарии на сайте не модерированы
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Недаром ведь Кобзарь - с таким презрением писал об украинцах: Рабы, подстилки, грязь Москвы! Варшавськэ быдло и холопы!...
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чернобай виктор
чернобай виктор
Banderacaput Sergey, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов — отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.
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Morozov Serg
Morozov Serg
А ты не грязь ? Подстилка якутско чеченская
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Кацапское быдло мычит, блеет.... Дебилы, блядь(С)
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Ivanov Vlad, сопли вытри, холуй фашистский )
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Укропы не должны считать "своей" - исконно русскую землю. Поскольку они являются - нерусскими. Из-за этой своей ошибки - укропы могут очень серьёзно пострадать. Как это всегда бывало с нерусскими людьми, мечтавшими панувать на русской земле...
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2 из 5 ответов | показать все
чернобай виктор
чернобай виктор
Banderacaput Sergey,МОКШАНЕ НЕ ЛЮДИ А ПРОСТО МОКШАНЕ ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО....
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Kalko Lyudmila
Kalko Lyudmila
Banderacaput Sergey, считать исконно русскими земли Московии после того, как украли историю и название Руси может только невежда. Читайте Маркса: http://zrada.org/history/34-istorija-rusi-ukrayini/1052-marks-ob-istorii-rossii-rusi-neopublikovannja-kniga.html
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