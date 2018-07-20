"Не дамо свій край нікому": Усик в Москве "поиздевался" над россиянами

Украинец Александр Усик во время процедуры взвешивания накануне финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве не изменил свои принципам и вышел на подиум под песню Василия Жадана "Браття".

Композиция со словами "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою" прозвучала очень символично в столице России. При этом выход украинского боксера московская публика встретила одобрительным гулом и овациями, а сам Александр продемонстрировал болельщикам знак победы.

Интересно, что на самой процедуре взвешивания Усик и его соперник по финалу Мурат Гассиев WBSS показали совершенно одинаковый вес.

Отметим, что бой Усик – Гассиев пройдет в субботу, 21 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский эксперт и спортивный комментатор Вячеслав Поночовный заявил, что российская сторона сумела добиться права на организацию боя Усик – Гассиев "по указу сверху".