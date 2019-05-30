"Никогда не был": Зинченко дал обещание украинцам

Футболист сборной Украины Александр Зинченко признался, что намерен привезти на родину чемпионский Кубок английской Премьер-лиги.

По словам нашего защитника, в "Манчестер Сити" не против этой инициативы, однако пока детали такой поездки не обсуждались.

Александр Зинченко празднует победу "Сити"

"Да, обязательно – очень хочу это сделать. Пока не знаю и не могу сказать сейчас, как и когда это удастся, но намерен привезти этот кубок, ведь он еще никогда не был в Украине. Может, в конце отпуска или, может, в период следующих сборов национальной команды. Еще не готов сказать точно", – рассказал Зинченко в интервью OBOZREVATEL.

Полную версию интервью Александра читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко остался без медали чемпиона Англии по футболу, приняв трогательное решение.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!