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/Новости футбола

"Никогда не был": Зинченко дал обещание украинцам

1.7тЧитать материал на украинском

Футболист сборной Украины Александр Зинченко признался, что намерен привезти на родину чемпионский Кубок английской Премьер-лиги.

По словам нашего защитника, в "Манчестер Сити" не против этой инициативы, однако пока детали такой поездки не обсуждались.

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"Да, обязательно – очень хочу это сделать. Пока не знаю и не могу сказать сейчас, как и когда это удастся, но намерен привезти этот кубок, ведь он еще никогда не был в Украине. Может, в конце отпуска или, может, в период следующих сборов национальной команды. Еще не готов сказать точно", – рассказал Зинченко в интервью OBOZREVATEL.

Полную версию интервью Александра читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко остался без медали чемпиона Англии по футболу, приняв трогательное решение.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
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