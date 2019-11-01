"Не буду называть фамилий": Суркис высказался о слабости "Динамо" после победы над "Шахтером"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, несмотря на победу своей команды в 1/8 финала Кубка Украины над "Шахтером", назвал слабые места коллектива Алексея Михайличенко.

При этом он выразил уверенность на то, что успех в игре с "горняками" станет далеко не последним в сезоне.

"Я нахожусь внутри процесса, поэтому я знаю, что происходит. Надо дать время Михайличенко подготовить команду. В какой футбол он хочет играть, мы уже, наверное, видим. Есть, конечно, проблемы – не буду называть фамилии – в качестве футболистов, которые не выполняют того, что хочет главный тренер. В силу своих технических или физических возможностей. Надеюсь, это не будет одна игра, которую мы будем долго вспоминать", – сказал Суркис в интервью телеканалу "Еспресо".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" установило исторический рекорд в матче с "Шахтером" в Кубке Украины.

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