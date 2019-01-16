''Не буду иметь права'': новичок "Динамо" дал первый комментарий

Испанский форвард Фран Соль прокомментировал свой переход в "Динамо". Новый нападающий столичного клуба пообещал болельщикам выкладываться на все сто.

"Зная, что в любую погоду – будь то зимой, когда очень холодно, или летом, когда невероятная жара – болельщики всегда поддерживают нас на трибунах. И я просто не буду иметь права играть лишь бы как", - сказал Соль в интервью официальному сайту "Динамо".

Фран Соль ФК Динамо Киев

Испанский форвард с нетерпением ждет своего дебюта в новой команде на евроарене.

"Прежде всего, я очень благодарен "Динамо" за то, что получу шанс сыграть в еврокубках. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие, которое оказал мне клуб. Главное будет подготовиться к матчам с "Олимпиакосом" не только в физическом плане, но и в психологическом, так это будут мои первые игры в составе "Динамо", - отметил Соль.

Как сообщал OBOZREVATEL, конкурент испанского форварда Франа Соля в "Динамо" Артем Беседин повредил голеностоп и может выпасть из игры на 3-4 месяца.

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