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Не бразилец: "Шахтер" нашел неожиданное усиление за рубежом

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Донецкий "Шахтер" интересуется молодым израильским футболистом Манором Соломоном. 19-летний полузащитник уже успел дебютировать за свою национальную сборную.

Несмотря на то, что большинство легионеров "горняков" - из Бразилии, наставник дончан Паулу Фонсека хочет пополнить свою команду игроком из Израиля.

На данный момент Соломон уже покинул расположение своего бывшего клуба "Маккаби" (Петах-Тиква) и прилетел в Украину для подписания контракта. "Шахтер" планирует выкупить 85% прав на израильского футболиста. За юного полузащитника "горняки" заплатят 6 млн евро. Контракт с игроком сборной Израиля будет подписан на четыре года, сообщает Террикон.

Манор Соломон

Манор Соломон

isport.co.il/Udi Zeitiat

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На 19-летнего футболиста претендуют также английский "Ливерпуль" и итальянский "Ювентус". Кроме того, официальное предложение отправляла португальская "Бенфика", однако "Маккаби" отказался продавать Соломона.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" планирует усилится форвардом сборной США Андрией Новаковичем. Форвард с сербскими корнями на правах аренды выступает за голландскую "Фортуну Ситтард".

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