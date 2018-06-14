"Не бойтесь!" Лидер легендарной группы позвал фанов на ЧМ-2018 в Россию

Лидер российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук призвал болельщиков не бояться ехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста немецкой газеты Spiegel о том, как европейцам следует относиться к мундиалю, передает "РИА Новости".

"Вы, немцы, разумеется, неправы, если боитесь ехать к нам. В Берлине, Лондоне или Париже есть намного более опасные уголки, чем у нас. Я заявляю с полным осознанием своей ответственности: в этом смысле у нас безопасно. Приезжайте, немцы, я вас всех приглашаю!" - сказал музыкант.

В ответ журналист отметил, что некоторые политики и простые европейцы могут бойкотировать чемпионат по политическим причинам, так как "Россия скатывается в авторитаризм".

"Вы, немцы, всегда слишком спешите со своими выводами о России. Вы плохо знаете историю. В России либеральные идеи, в отличие от Запада, никогда не приветствовались широкой публикой. Люди никогда не интересовались политикой. По социальному вопросу, да, социальная несправедливость не устраивает людей вокруг. Но не политика. Все это меняется очень медленно. Требуется изменить мозги и сердца", - выразил мнение лидер ДДТ.

Юрий Шевчук colta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе нет единого мнения относительно посещения мундиаля. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает визита в Россию, а 60 депутатов Европарламента требуют полного политического бойкота этого события.