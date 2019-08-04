Названы соперники "Динамо" по плей-офф Лиги чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал сетку раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020. Первые матчи состоятся 20/21 августа - ответные 27/28.

Единственный представитель Украины в квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" в случае победы в двухматчевом противостоянии с бельгийским "Брюгге", получит в соперники победителя одной из двух пар: "Базель" (Швейцария) / ЛАСК (Линц, Австрия) и "Олимпиакос" (Греция) / "Истанбул" (Турция).

Жеребьевка пар пройдет в Швейцарии в понедельник, 5 августа.

Благодаря высокому рейтингу киевлян, бельгийско-украинский дуэт попал в число двух сеяных представителей раунда плей-офф ветки представителей лиг – вместе с парой "Порту" / "Краснодар".

Если "Динамо" проиграет в третьем или плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов, оно отправится сразу в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что первый матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 6 августа. Уже стало известно расписание телетрансляций этой игры и где смотреть матч в Украине.

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