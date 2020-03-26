Главная Новости
26 марта • обновлено в 19:31
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом года

Читать материал на украинском

Французское издание France Football назвала нападающего "Барселоны" Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом 2019 года. Доход аргентинца составил 131 миллион евро.

Месси, Роналду и Неймар

Месси, Роналду и Неймар

Второе место занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду с 118 миллионами евро. Тройку самых высокооплачиваемых игроков замкнул нападающий ПСЖ Неймар, заработавший 95 миллионов евро.

На четвертом и пятом местах расположились форварды "Реала" Гарет Бэйл и "Барселоны" Антуан Гризманн. Их доходы составили по 38,7 и 38,5 миллиона соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство каталонской "Барселоны" обратилась к игрокам с просьбой отказаться от части доходов из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка клуба.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
timberman
VS
Dogs of War
Победа Dogs of War
1.80 Сделать ставку
Big Chillin
VS
Prospects
Победа Prospects с форой в +1,5 карты
1.72 Сделать ставку
Ambush
VS
Salamander
Победа Salamander
1.65 Сделать ставку
Vexed
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.50 Сделать ставку
ALTERNATE aTTaX
VS
Prima
Победа ALTERNATE aTTaX с форой в -1,5 карты
2,40 Сделать ставку
Владимир Кличко вернется на ринг до конца 2020 года
50.00 Сделать ставку
Олег Винник даст минимум получасовой концерт в своем «Инстаграме» для подписчиков до 1 мая 2020 года
3.50 Сделать ставку
PornHub продлит премиум-доступ для всех стран мира после 23 апреля 2020 года
2.50 Сделать ставку
Все четыре турнира серии Большого шлема в 2020 году состоятся
2.60 Сделать ставку
Месси перейдет в чемпионат Беларуси до конца 2020 года
100.00 Сделать ставку