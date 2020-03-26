Французское издание France Football назвала нападающего "Барселоны" Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом 2019 года. Доход аргентинца составил 131 миллион евро.

Месси, Роналду и Неймар

Второе место занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду с 118 миллионами евро. Тройку самых высокооплачиваемых игроков замкнул нападающий ПСЖ Неймар, заработавший 95 миллионов евро.

На четвертом и пятом местах расположились форварды "Реала" Гарет Бэйл и "Барселоны" Антуан Гризманн. Их доходы составили по 38,7 и 38,5 миллиона соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство каталонской "Барселоны" обратилась к игрокам с просьбой отказаться от части доходов из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка клуба.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия.

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