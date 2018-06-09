Названы самые дорогие футболисты ЧМ-2018

Авторитетный портал sports24 представил 11 самых дорогих футболистов на своих позициях, которые приедут в Россию на чемпионат мира. Стоимость игроков указана по версии transfermarkt.

Давид Де Хеа, Испания

Вратарь, 27 лет

70 млн евро

Испанец — самый дорогой вратарь в мире. Из киперов столько же стоит только Ян Облак, который играет в сборной Словении и на ЧМ не едет. Так что выбор в дримтим очевиден.

Марсело, Бразилия

Левый защитник, 30 лет

60 млн евро

На этом месте мог быть Давид Алаба, но для него самое яркое событие этого лета — победить в товарищеском матче сборную России.

Матс Хуммельс, Германия

Центральный защитник, 29 лет

60 млн евро

Основа сборной Германии и "Баварии", этим все сказано.

Рафаэль Варан, Франция

Центральный защитник, 25 лет

70 млн евро

Самый дорогой центральный защитник в мире. При этом Варан — один из самых молодых центрбеков, которые играют в основе европейских топ-клубов. Только его партнер по сборной Франции Умтити на год младше.

Дани Карвахаль, Испания

Правый защитник, 26 лет

60 млн евро

Защитник, который плакал в финале Лиги чемпионов, боясь пропустить чемпионат мира, все-таки едет в Россию. Карвахаль — самый дорогой правый латераль в мире. На втором месте Серхи Роберто из "Барсы", который в состав сборной Испании вообще не попал.

Тони Кроос, Германия

Центральный полузащитник, 28 лет

80 млн евро

Один из лучших центральных полузащитников тоже играет за немцев — неудивительно. А вот за ним целая очередь из испанцев — Серхио Бускетс, Коке, Сауль.

Поль Погба, Франция

Центральный полузащитник, 25 лет

90 млн евро

Самый дорогой опорник в мире. Правда, тренер сборной Дании его не боится. "Франция — ничего особенного. Погба играл против „Манчестер Сити“ с бело-синими волосами. Может, против нас покрасится в красно-белый. Он что, только о прическах думает?" — зажег Оге Харейде.

Кевин де Брюйне, Бельгия

Атакующий полузащитник, 26 лет

150 млн евро

Пауло Дибала и Деле Алли — оба тоже едут на ЧМ — ровно в полтора раза дешевле бельгийской суперзвезды. Де Брюйне — именно тот, кто может вывести свою сборную из скрытых фаворитов в настоящие.

Неймар, Бразилия

Левый нападающий, 26 лет

180 млн евро

Хорошо, что Неймар успел восстановиться к чемпионату мира. Без него наш ЧМ потерял бы очень многое.

Лионель Месси, Аргентина

Правый нападающий, 30 лет

180 млн евро

Куда же без Месси. А вот для Роналду в этом топе места не нашлось. За прошедший сезон португалец потерял в цене, так что transfermarkt оценивает Криштиану всего в 100 млн евро.

Харри Кейн, Англия

Нападающий, 24 года

150 млн евро

Топовый сезон топового бомбардира, в Англии уступившего только бешеному Салаху. Скоро Кейн может оказаться в "Реале", но для этого мадридцам придется заплатить в два раза дороже номинала. Отпустить нападающего куда-либо "Тоттенхэм" готов лишь за 300 миллионов.

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