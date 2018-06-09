Названы самые дорогие футболисты ЧМ-2018

Авторитетный портал sports24 представил 11 самых дорогих футболистов на своих позициях, которые приедут в Россию на чемпионат мира. Стоимость игроков указана по версии transfermarkt.
Давид Де Хеа, Испания
Вратарь, 27 лет
70 млн евро
Испанец — самый дорогой вратарь в мире. Из киперов столько же стоит только Ян Облак, который играет в сборной Словении и на ЧМ не едет. Так что выбор в дримтим очевиден.
Марсело, Бразилия
Левый защитник, 30 лет
60 млн евро
На этом месте мог быть Давид Алаба, но для него самое яркое событие этого лета — победить в товарищеском матче сборную России.
Матс Хуммельс, Германия
Центральный защитник, 29 лет
60 млн евро
Основа сборной Германии и "Баварии", этим все сказано.
Рафаэль Варан, Франция
Центральный защитник, 25 лет
70 млн евро
Самый дорогой центральный защитник в мире. При этом Варан — один из самых молодых центрбеков, которые играют в основе европейских топ-клубов. Только его партнер по сборной Франции Умтити на год младше.
Дани Карвахаль, Испания
Правый защитник, 26 лет
60 млн евро
Защитник, который плакал в финале Лиги чемпионов, боясь пропустить чемпионат мира, все-таки едет в Россию. Карвахаль — самый дорогой правый латераль в мире. На втором месте Серхи Роберто из "Барсы", который в состав сборной Испании вообще не попал.
Тони Кроос, Германия
Центральный полузащитник, 28 лет
80 млн евро
Один из лучших центральных полузащитников тоже играет за немцев — неудивительно. А вот за ним целая очередь из испанцев — Серхио Бускетс, Коке, Сауль.
Поль Погба, Франция
Центральный полузащитник, 25 лет
90 млн евро
Самый дорогой опорник в мире. Правда, тренер сборной Дании его не боится. "Франция — ничего особенного. Погба играл против „Манчестер Сити“ с бело-синими волосами. Может, против нас покрасится в красно-белый. Он что, только о прическах думает?" — зажег Оге Харейде.
Кевин де Брюйне, Бельгия
Атакующий полузащитник, 26 лет
150 млн евро
Пауло Дибала и Деле Алли — оба тоже едут на ЧМ — ровно в полтора раза дешевле бельгийской суперзвезды. Де Брюйне — именно тот, кто может вывести свою сборную из скрытых фаворитов в настоящие.
Неймар, Бразилия
Левый нападающий, 26 лет
180 млн евро
Хорошо, что Неймар успел восстановиться к чемпионату мира. Без него наш ЧМ потерял бы очень многое.
Лионель Месси, Аргентина
Правый нападающий, 30 лет
180 млн евро
Куда же без Месси. А вот для Роналду в этом топе места не нашлось. За прошедший сезон португалец потерял в цене, так что transfermarkt оценивает Криштиану всего в 100 млн евро.
Харри Кейн, Англия
Нападающий, 24 года
150 млн евро
Топовый сезон топового бомбардира, в Англии уступившего только бешеному Салаху. Скоро Кейн может оказаться в "Реале", но для этого мадридцам придется заплатить в два раза дороже номинала. Отпустить нападающего куда-либо "Тоттенхэм" готов лишь за 300 миллионов.
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