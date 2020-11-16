Названы расклады для Украины в Лиге наций: спортивные итоги 15 ноября

Сборная России по футболу потерпела поражение от Турции в Лиге наций, а СМИ опубликовали все расклады для сборной Украины в турнире.

Кроме того, Александра Зинченко засыпали оскорблениями после матча с Германией.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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