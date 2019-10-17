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17 октября • обновлено в 09:57
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Названы расклады для сборной Украины на жеребьевке Евро-2020: спортивные итоги 16 октября

1.9т Читать материал на украинском

СМИ опубликовали расклады для сборной Украины при жеребьевке Евро-2020, а в России назвали следующего соперника Александра Усика.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 16 октября.

Кроме того, Криштиану Роналду исполнил мечту сына погибшего защитника Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Евро-2020
Персоны
Андрей Шевченко Александр Усик
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Милан
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