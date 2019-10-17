Названы расклады для сборной Украины на жеребьевке Евро-2020: спортивные итоги 16 октября

СМИ опубликовали расклады для сборной Украины при жеребьевке Евро-2020, а в России назвали следующего соперника Александра Усика.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 16 октября.

Кроме того, Криштиану Роналду исполнил мечту сына погибшего защитника Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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