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28 апреля • обновлено в 23:24
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Названы предварительная дата возобновление футбола в Украине

1.4т
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Возобновление футбольного сезона в Украине может состояться в первых числах июня.

УПЛ может возобновиться в начале лета

УПЛ может возобновиться в начале лета

"Все зависит от решения руководства страны — Кабинета министров и министерства здравоохранения, которые утверждают план выхода из карантина. По тем месседжам, которые мы получаем сейчас, думаю, команды смогут в период с 10 по 20 мая начать тренировочный процесс. Мы будем обсуждать с клубами возобновление матчей с 5-6 июня. Команды и футболисты хотят играть. Как минимум две недели у них будет на подготовку", - цитирует Meta-ratings.com.ua первого вице-президента УАФ Олег Протасов.

В среду, 29 апреля, состоится специальное совещание руководства Украинской ассоциации футбола с представителями клубов Премьер-лиги и ПФЛ, на котором командам будут предложены эти даты.

"Посмотрим, сейчас гонки в этом вопросе нет. У нас есть свои представления, как доигрывать сезон. Основная цель прежняя — завершить чемпионат и Кубок в полном объеме с соблюдением спортивного принципа", — отметил Протасов.

Также один из руководителей УАФ прокомментировал информацию о том, что УЕФА установил дедлайн для национальных ассоциаций: все должны предоставить планы календаря до 25 мая.

"Все, что от нас требуется, мы выполним. Повторюсь, УЕФА — это УЕФА, а Кабмин — это Кабмин. У каждой страны свои внутренние правила. На первом месте будет здоровье украинских граждан, никто не будет принимать поспешных решений", — добавил Протасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА в четверг, 23 апреля провел заседание в формате видеоконференции, в котором принял к рассмотрению два сценария возобновления футбольного сезона, прерванного из-за коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Премьер-лига Украины Карантин в Украине
Персона
Олег Протасов
Место
Украина
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