Названы последствия допинг-скандала в "Динамо"

В составе киевского "Динамо" в ближайшее время стоит ожидать серьезных кадровых изменений.
По информации Top Football News, столичный клуб планирует играть во второй части сезона с совсем иными форвардами, чем в первой.
В составе "Динамо" произойдут кадровые изменения
Фото Ю. Юрьева
По нынешним центральным нападающим "бело-синих" ситуация такая:
Артем Беседин не прошел допинг-тест, и ему грозит длительная дисквалификация;
Жерсон Родригес из-за дисциплинарных проблем не имеет шансов на выход в основе;
Фран Соль не забивал на официальном уровне почти год.
Напомним, "Динамо" уже уведомило "Зарю" о возвращении из аренды нападающего Назария Русина, который в первой части сезона забил 7 голов во всех турнирах.
Кроме того, по информации источника, киевляне активно рассматривают предложения агентов по новому иностранному нападающему.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны подробности скандала в "Динамо" – один из легионеров команды ушел в пьяный загул.
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