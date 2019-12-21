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21 декабря • обновлено в 15:22
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Названы последствия допинг-скандала в "Динамо"

2.4т
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В составе киевского "Динамо" в ближайшее время стоит ожидать серьезных кадровых изменений.

По информации Top Football News, столичный клуб планирует играть во второй части сезона с совсем иными форвардами, чем в первой.

В составе "Динамо" произойдут кадровые изменения

В составе "Динамо" произойдут кадровые изменения

Фото Ю. Юрьева

По нынешним центральным нападающим "бело-синих" ситуация такая:

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Напомним, "Динамо" уже уведомило "Зарю" о возвращении из аренды нападающего Назария Русина, который в первой части сезона забил 7 голов во всех турнирах.

Кроме того, по информации источника, киевляне активно рассматривают предложения агентов по новому иностранному нападающему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны подробности скандала в "Динамо" – один из легионеров команды ушел в пьяный загул.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персоны
Фран Соль Жерсон Родригес Артем Беседин Назарий Русин
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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