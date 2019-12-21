Названы последствия допинг-скандала в "Динамо"

В составе киевского "Динамо" в ближайшее время стоит ожидать серьезных кадровых изменений.

По информации Top Football News, столичный клуб планирует играть во второй части сезона с совсем иными форвардами, чем в первой.

В составе "Динамо" произойдут кадровые изменения Фото Ю. Юрьева

По нынешним центральным нападающим "бело-синих" ситуация такая:

Артем Беседин не прошел допинг-тест, и ему грозит длительная дисквалификация;

Жерсон Родригес из-за дисциплинарных проблем не имеет шансов на выход в основе;

Фран Соль не забивал на официальном уровне почти год.

Напомним, "Динамо" уже уведомило "Зарю" о возвращении из аренды нападающего Назария Русина, который в первой части сезона забил 7 голов во всех турнирах.

Кроме того, по информации источника, киевляне активно рассматривают предложения агентов по новому иностранному нападающему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны подробности скандала в "Динамо" – один из легионеров команды ушел в пьяный загул.

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