Названы фамилии футболистов, заболевших COVID-19 в "Карпатах"

В "Карпатах" заразившимся COVID-19 оказались два защитника (Владислав Дубинчак и Андро Гиоргадзе), а также один вратарь, сообщает телеканал "Футбол 1".

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Фамилия голкипера не уточняется. В первой команде львовян на позиции первого номера числятся три игрока – Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.

Стоит отметить, что Дубинчак играет за львовский клуб на правах аренды из "Динамо", а Кудрик арендован у "Шахтера",

Как сообщал OBOZREVATEL, о массовом заражении коронавирусом во львовском клубе стало известно утром, 30 мая.

Позже исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин обратился к журналистам с призывом не нагнетать ситуацию выдумками и непроверенной информацией.