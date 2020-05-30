Названы фамилии футболистов, заболевших COVID-19 в "Карпатах"

Максим Богданов Футбол 19:04, 30.05.2020

В "Карпатах" заразившимся COVID-19 оказались два защитника (Владислав Дубинчак и Андро Гиоргадзе), а также один вратарь, сообщает телеканал "Футбол 1".

ФК Карпаты
ТК Футбол

Фамилия голкипера не уточняется. В первой команде львовян на позиции первого номера числятся три игрока – Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.

Стоит отметить, что Дубинчак играет за львовский клуб на правах аренды из "Динамо", а Кудрик арендован у "Шахтера",

Как сообщал OBOZREVATEL, о массовом заражении коронавирусом во львовском клубе стало известно утром, 30 мая.

Позже исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин обратился к журналистам с призывом не нагнетать ситуацию выдумками и непроверенной информацией.

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