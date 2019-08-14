Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Названы еще два кандидата на пост тренера "Динамо"

2.8т Читать материал на украинском

Руководство "Динамо" рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера бывшего игрока клуба Юрия Калитвинцева и экс-наставника луганской "Зари" Юрия Вернидуба.

Об этом стало известно источникам Sportarena. Отметим, что ранее СМИ называли в числе претендентов на замену Александру Хацкевичу также Александра Заварова и Алексея Михайличенко.

Любопытно, что Юрий Вернидуб - пока единственный, кто прокомментировал возможность работы в "Динамо".

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб

facebook.com/FCZoryaLuhansk

Новости
Радость от увольнения Хацкевича перекрывает все плохие новости: Артем Франков

Решение должно быть принято в течение двух дней, которые в качестве выходных получила команда после матча с "Брюгге". Причем, новый наставник "Динамо" будет назначен с приставкой временно исполняющего обязанности до окончания первой части сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее со своей должности был уволен Александр Хацкевич, под руководством которого киевляне вылетели из квалификации Лиги чемпионов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Юрий Вернидуб Юрий Калитвинцев
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...