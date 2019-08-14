Названы еще два кандидата на пост тренера "Динамо"

Руководство "Динамо" рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера бывшего игрока клуба Юрия Калитвинцева и экс-наставника луганской "Зари" Юрия Вернидуба.

Об этом стало известно источникам Sportarena. Отметим, что ранее СМИ называли в числе претендентов на замену Александру Хацкевичу также Александра Заварова и Алексея Михайличенко.

Любопытно, что Юрий Вернидуб - пока единственный, кто прокомментировал возможность работы в "Динамо".

Юрий Вернидуб facebook.com/FCZoryaLuhansk

Решение должно быть принято в течение двух дней, которые в качестве выходных получила команда после матча с "Брюгге". Причем, новый наставник "Динамо" будет назначен с приставкой временно исполняющего обязанности до окончания первой части сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее со своей должности был уволен Александр Хацкевич, под руководством которого киевляне вылетели из квалификации Лиги чемпионов.

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