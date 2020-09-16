Названы даты матчей сборной Украины с Францией и Польшей

УЕФА назвал новые даты товарищеских матчей сборной Украины против Франции и Польши, которые должны были состояться в марте, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, выездной поединок против французов пройдет 7 октября в Париже на стадионе "Сен-Дени". До этого команды встречались девять раз. Пять раз победу одержали действующие чемпионы мира, трижды была зафиксирована ничья и единожды – победа Украины. Напомним, что после матча с Францией наша сборная примет дома Германию (10 октября) и Испанию (13 октября) в Лиге наций.

С поляками подопечные Андрея Шевченко встретятся 11 ноября в Хожуве. В восьми предыдущих поединках обе сборные добыли по три победы и еще два раза была зафиксирована ничья. После матча с Польшей Украина продолжит выступления в ЛН. 14 ноября наша команда будет на выезде противостоять Германии, а 17 ноября – Швейцарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подопечные Андрея Шевченко провели два поединка в Лиге наций 2020/21, минимально одолев швейцарцев (2:1) и разгромно уступив испанцам (0:4).